Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
Alize Sagardui eta Enara Gaminde nagusitu dira 2026ko Emakume Master Cupeko Binakako Txapelketako finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara mendean hartuta (22-17).
Gaminderen hirugarren txapela da, hirurak aurrelari ezberdinekin irabazi ditu; 14 urteko Sagarduirentzat, aldiz, lehenengoa da.
Sagardui eta Gaminde: "Azken partean sufritu egin dugu eta apur bat larritu gara"
Alize Sagardui eta Enara Gaminde Emakume Master Cupeko Binakako txapeldunak dira, finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara 22-17 garaituta.
Sagardui eta Gaminde, Binakako txapeldun
22-17 menderatu dituzte Arrizabalaga eta Bergara, Eibarko Astelena pilotalekuan jokatutako finalean, ezustekoa emanda.
Emakume Master Cupeko Binakako finalistek iganderako materiala hautatu dute
Arrizabalaga-Bergara eta Sagardui-Gaminde bikoteek jokatuko dute Eskuz Binakako Emakume Master Cupeko finala, igandean, Eibarko Astelena frontoian. Lau pilotariak gogotsu agertu dira, finala jokatzeko prest.
Emakume Master Cup txapelketa jokatuko duten pilotariek kirol-arropa marka propiak eginiko jantziak izango dituzte
Markak Andrazko du izena, eta, berritasun nagusi moduan, pilotariek erabiliko duten galtzetarako patroi zehatzak dauka; Binakako Txapelketaren finalean estreinatuko dituzte, martxoaren 22an, Astelenan.
Arrizabalaga-Bergara eta Sagardui-Gaminde izango dira finalistak Binakako Txapelketan
Igandean jokatu dituzte Emakume Master Cupeko Binakako Txapelketaren finalerdietako bi partidak Agurainen. Lehen partidan, Arrizabalagak eta Bergarak 22-14 garaitu dituzte Ruiz de Infante eta Mendizabal; bigarrenean, Sagarduik eta Gamindek 12-22 menderatu dituzte Aldai eta Arrillaga.
Emakume Master Cupek 10 urte bete ditu
Emakume Master Cup zirkuituaren aurkezpena egin dute Arrasateko Amaia Antzokian. Emakumenzkoen pilotan mugarri izan den honek, 10.urteurrena ospatu du ekitaldian, baita denbora honetan guztian eman dituen urrats sendoak azpimarratu ere.
Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila
Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.
Enara Gaminde, historia egin ondoren: "Oraindik sinestu ezinik nago"
Goizean zeukan azterketa egin ostean iritsi da EITBren hitzordura Laukizko txapeldun handia. Urte berean lau t'erdikoa eta binakakoa irabazi dituen lehen pilotaria da. Ez dira izan 2025 biribil honetan eskuratu dituen txapel bakarrak.
Enara Gaminde, Lau t'erdiko txapeldun erakustaldia emanda (10-22)
Akatsik gabeko finala jokatu du Laukizko pilotariak, eta nagusitasun osoz gailendu zaio Amaia Aldairi. Gaurko garaipenarekin mugarria jarri du Gamindek, denboraldi berean Binakakoa eta Lau t'erdikoa irabazi dituen emakumezko lehen pilotaria baita.