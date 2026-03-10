Emakume Master Cup
Emakume Master Cup txapelketa jokatuko duten pilotariek euren berezko kirol-arropa marka jantziko dute

Honen izena “Andrazko” da, eta, berritasun nagusi moduan, pilotariek erabiliko duten galtzetako patroi zehatzak dauka; Binakako Txapelketaren finalean estreinatuko dituzte, martxoaren 22an, Astelenan.

Amaia Aldai
Amaia Aldai, Emakume Master Cup; Argazkia: EITB
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

2026ko denboraldiko Emakume Master Cup txapelketa jokatuko duten pilotariek beraiendako zehazki sortutako berezko kirol-arropa marka jantziko dute, honek “Andrazko” izena du, zirkuituak astearte honetan jakinarazi duen arabera. Markaren berritasun nagusia pilotariak erabiliko duten galtzetako patroi zehatzak dira; galtzak Bikoteko Txapelketaren finalean estreinatuko dira, martxoaren 22an, Astelenan, Eibarren.

Emakume Master Cupek gaur nabarmendu duen bezala, “Kirolak Batek emakumezko esku-pilotaren erreferentziazko txapelketak jokatzen dituzten pilotarien gustuan oinarrituta fabrikatu dituzte arropa hauek, horrela jantziak kirolarien beharretara ahalik eta hobe moldatzeko eta kantxan inoiz baino erosoago egon ahal izateko. Galtza berri hauek Euskal Herrian ekoiztuko dira, guztiz tokikoak diren ehunekin”.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Emakume kirolariak Pilota Emakume Master Cup

