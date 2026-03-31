Hamabi pilotari izango dira lehian 2026ko Buruz Buruko Txapelketan; apirilaren 3an hasiko da
Hamabi pilotari izango dira lehian 2026ko Buruz Buruko Txapelketan; apirilaren 3an hasiko da, ostiralez, eta asteartean aurkeztu dute, Bilbon. Finala Nafarroa Arenan jokatuko dute, maiatzaren 31n. 2025eko ekitaldiarekin alderatuta, Bakaikoa Senarren ordez arituko da, Baikon, eta Aspen ez da aldaketarik izango, duela urtebeteko pilotariak arituko baitira aurten ere. Final-zortzirenetan, partida hauek izango dira: Dario-Elordi, Bakaikoa-Zabala, Peña II-P. Etxeberria eta Ezkurdia-Jaka.
Testuinguru horretan, hamabi pilotari hauek ibiliko dira 2026ko Buruz Burukoan:
Asperen aldetik:
Jokin Altuna
Dario Gomez
Javi Zabala
Peio Etxeberria
Joseba Ezkurdia
Aitor Elordi
Baikon:
Iñaki Artola
Unai Laso
Iker Larrazabal
Erik Jaka
Jon Ander Peña
Joanes Bakaikoa
Final-zortzirenetako kanporaketetan, honako partida hauek izango dira:
Apirilaren 3an, ostiralez, Bastidan: Dario-Elordi
Apirilaren 4an, ostiralez, Logroñon: Bakaikoa-Zabala
Apirilaren 4an, ostiralez, Zarautzen: Peña II-P. Etxeberria
Apirilaren 5ean, igandez, Lizarran: Ezkurdia-Jaka
Final-laurdenetako ligaxkan, partida hauek daude zehaztuta (lau zerrendaburuak aritu dira neurketa horietan):
Apirilaren 10ean, ostiralez, Azkoitian: Artola-Larrazabal
Apirilaren 11n, larunbatez, Iruñean: Altuna III-Laso
Arestian esan bezala, finala Nafarroa Arenan jokatuko dute, Binakako Txapelketan ere egin dutenez.
Peña II.a Buruz Buruko Txapelketan izango da, Mariezkurrena erraz garaitu ostean (22-7)
Jon Ander Peñak Buruz Buruko Txapelketa jokatzeko txartela bereganatu du, azken kanporaketan Jon Mariezkurrena nagusitasun handiz menderatuta (22-7).
Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean
Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarri Zumarragan jokatutako Buruz Buruko txapelketako aurrekanporaketan. 21-14 aurretik joan da ataundarra, baina nafarrak zortzi tanto jarraian egin ditu; ondorioz, Bakaikoa aurtengo txapelketa nagusian izango da, Senar kanporatuta.
Jon Mariezkurrenak buruz burukoaren atarikoa jokatuko du Peña II.aren aurka, larunbatean, Oiartzunen
Baikoko atzelaria berriro agertuko da hilabete eta erdiko bajaren ondoren, eskuan izan duen lesioagatik.
Azken finalak eta Buruz Buruko palmaresa
Retegi II.a, hamaikarekin, da Banakako Txapelketa gehien irabazi dituen pilotaria.
Jokin Altuna 2025eko Buruz Buruko txapeldunaren biharamuna
Jokin Altuna da 2025eko Buruz Buruko Txapelketako irabazlea. Hala, bada, Amezketakoak bigarrenez jarraian jantzi du banakako txapela, 2024an ere garaipena bereganatu baitzuen. Txapela lortu osteko egunean EITB Mediarekin hitz egin du.
Artolak Alegiako herriari eta bere zaleei opatutako bertso polita, Buruz Buruko finala galdu ostean
Iñaki Artolari harrera egin zioten Alegian, bere herrian, Altunaren aurka Buruz Buruko Txapelketako finala galdu ostean. Eskerrak emateko, Artolak bertsoa opatu zien.
Artolak bertsotan eskertu die herrikideei jasotako babesa
Jendetza bildu da bart Alegian Iñaki Artola Buruz Buruko txapeldunordeari harrera egiteko. Artolak bertsotan eskertu du jasotako harrera eta babesa.
Harrera beroa egin diote Altunari Amezketan, finalaren ostean
Laugarren Buruz Buruko txapela irabazi ostean, pozik iritsi da Jokin Altuna Amezketara. Herritar eta zale mordoa zituen zain, harrera egiteko prest.
Jokin Altunak laugarrenez irabazi du Buruz Burukoa, finalean Iñaki Artola mendean hartuta (22-19)
Maila handiko partida izan da, bikaina eta ikusgarria, bi protagonistek indar handiz jokatu baitute. Artola 15-19 izan da aurretik, baina amezketarrak finaleko azken zazpi tantoak egin ditu, eta txapela eskuratu du.