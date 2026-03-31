Hamabi pilotari izango dira lehian 2026ko Buruz Buruko Txapelketan; apirilaren 3an hasiko da

Altuna III eta Laso

Jokin Altuna, sakean, eta Unai Laso, zain; biak ala biak dira faborito nagusietakoak, txapela janzteko. Argazkia: EFE.

J. E. R. | EITB

Hamabi pilotari izango dira lehian 2026ko Buruz Buruko Txapelketan; apirilaren 3an hasiko da, ostiralez, eta asteartean aurkeztu dute, Bilbon. Finala Nafarroa Arenan jokatuko dute, maiatzaren 31n. 2025eko ekitaldiarekin alderatuta, Bakaikoa Senarren ordez arituko da, Baikon, eta Aspen ez da aldaketarik izango, duela urtebeteko pilotariak arituko baitira aurten ere. Final-zortzirenetan, partida hauek izango dira: Dario-Elordi, Bakaikoa-Zabala, Peña II-P. Etxeberria eta Ezkurdia-Jaka.

Testuinguru horretan, hamabi pilotari hauek ibiliko dira 2026ko Buruz Burukoan:

Asperen aldetik:

Jokin Altuna

Dario Gomez

Javi Zabala

Peio Etxeberria

Joseba Ezkurdia

Aitor Elordi

Baikon:

Iñaki Artola

Unai Laso

Iker Larrazabal

Erik Jaka

Jon Ander Peña

Joanes Bakaikoa

Final-zortzirenetako kanporaketetan, honako partida hauek izango dira:

Apirilaren 3an, ostiralez, Bastidan: Dario-Elordi

Apirilaren 4an, ostiralez, Logroñon: Bakaikoa-Zabala

Apirilaren 4an, ostiralez, Zarautzen: Peña II-P. Etxeberria

Apirilaren 5ean, igandez, Lizarran: Ezkurdia-Jaka

Final-laurdenetako ligaxkan, partida hauek daude zehaztuta (lau zerrendaburuak aritu dira neurketa horietan):

Apirilaren 10ean, ostiralez, Azkoitian: Artola-Larrazabal

Apirilaren 11n, larunbatez, Iruñean: Altuna III-Laso

Arestian esan bezala, finala Nafarroa Arenan jokatuko dute, Binakako Txapelketan ere egin dutenez. 

Zure interesekoa izan daiteke

