Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato Manomanista de 2026, que empieza el 3 de abril

Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato Manomanista de 2026, que empieza el viernes 3 de abril, y ha sido presentado el martes en Bilbao. La final tendrá lugar en el Navarra Arena, en Pamplona, el 31 de mayo. Con respecto a la edición de 2025, Bakaikoa entra por Senar, en Baiko, y en Aspe repiten los mismos pelotaris que hace un año; en octavos de final, se jugarán los siguientes partidos: Darío-Elordi, Bakaikoa-Zabala, Peña II-P. Etxeberria y Ezkurdia-Jaka.

Así las cosas, estos son los doce pelotaris que van a participar en el Manomanista de 2026 :

Por parte de Aspe:

Jokin Altuna

Darío Gómez

Javi Zabala

Peio Etxeberria

Joseba Ezkurdia

Aitor Elordi

En Baiko:

Iñaki Artola

Unai Laso

Iker Larrazabal

Erik Jaka

Jon Ander Peña

Joanes Bakaikoa

En las eliminatorias de octavos de final, tendrán lugar los siguientes partidos:

3 de abril, viernes, en Labastida: Darío-Elordi

4 de abril, sábado, en Logroño: Bakaikoa-Zabala

4 de abril, sábado, en Zarautz: Peña II-P. Etxeberria

5 de abril, domingo, en Estella: Ezkurdia-Jaka

En la liguilla de cuartos de final, están definidos estos partidos, que enfrentan a los cuatro cabezas de serie:

10 de abril, viernes, en Azkoitia: Artola-Larrazabal

11 de abril, sábado, en Pamplona: Altuna III-Laso

Como ha quedado dicho, la final tendrá lugar en el Navarra Arena, al igual que ha sucedido en el Campeonato de Parejas.