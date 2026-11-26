José Javier Zabaleta no estará este viernes en el partido inaugural del Campeonato de Parejas por mal de manos. El zaguero de Etxarren tiene la mano derecha dañada.

El navarro será sustituido por Bikuña con lo que este viernes en el Deportivo de Bilbao serán Elordi y el zaguero donostiarra los que se medirán a Murua, que sustituye a Peio Etxeberria, y Martija.