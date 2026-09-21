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Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean

Atzelari gipuzkoarrari fisioterapia tratamendua egiten hasi zaizkio, Aspek iragarri duenez.

Arkaitz Gabirondo
Arkaitz Gabirondo, artxiboko irudian. Argazkia: EITB.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean, Aspek astelehen arratsaldean iragarri duenez.

Aspek zabaldutako mediku txostenaren arabera, atzelari gipuzkoarrak “prozesu mingarria du ezker belaunean; hori bateragarria da fasziako gihar tenkagarriaren tendinitis batekin”.

Pilotariaren bilakaeraren arabera geldituko da zehaztuta noiz itzuliko den kantxara. 

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