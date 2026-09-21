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Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean
Atzelari gipuzkoarrari fisioterapia tratamendua egiten hasi zaizkio, Aspek iragarri duenez.
Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean, Aspek astelehen arratsaldean iragarri duenez.
Aspek zabaldutako mediku txostenaren arabera, atzelari gipuzkoarrak “prozesu mingarria du ezker belaunean; hori bateragarria da fasziako gihar tenkagarriaren tendinitis batekin”.
Pilotariaren bilakaeraren arabera geldituko da zehaztuta noiz itzuliko den kantxara.
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