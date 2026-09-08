CAIXABANK MASTERSA

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Ander Imazek alta jaso du

Gipuzkoako pilotariak hobera egin du, eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari.
Ezkurdia Gabirondo - Peña II Imaz, 16/5/2026 en Donostia (Gipuzkoa -Euskal Herria ) Atano II. Argazkia/Fotografía: Dabid argindar
Imaz Ezkurdia-Gabirondo bikotearen aurkako partidan. Argazkia: Baiko Pilota
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Azken eguneratzea

Ander Imazi alta eman diote, joan den larunbatean Lekeition izandako gertakariaren ostean egindako proba medikoek emaitza onak eman ostean. Oiartzungo atzelaria CaixaBank Masterseko partidan artatu behar izan zuten ondoezik egoteagatik.

Baiko Pilotatik jakinarazi dutenez, Imaz “pixkanaka itzuliko da entrenamenduetara datozen egunetan”.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)
Esku-pilota Ander Imaz Pilota

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Ander Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta ALbisul lortu dute garaipena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.

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