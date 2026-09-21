Arkaitz Gabirondo padece una tendinitis en su rodilla izquierda, tal y como ha anunciado Aspe este lunes por la tarde.

Según el parte médico que ha difundido Aspe, el zaguero guipuzcoano “presenta un proceso doloroso en su rodilla izquierda, compatible con una tendinitis del músculo tensor de la fascia lata (síndrome de fricción de la banda iliotibial”.

El tiempo que deberá permanecer sin saltar a la cancha dependerá de su evolución.