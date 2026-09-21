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Arkaitz Gabirondo padece una tendinitis en su rodilla izquierda

El zaguero guipuzcoano ha iniciado tratamiento de fisioterapia, tal y como ha anunciado Aspe.
Arkaitz Gabirondo
Arkaitz Gabirondo, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Arkaitz Gabirondo padece una tendinitis en su rodilla izquierda, tal y como ha anunciado Aspe este lunes por la tarde.

Según el parte médico que ha difundido Aspe, el zaguero guipuzcoano “presenta un proceso doloroso en su rodilla izquierda, compatible con una tendinitis del músculo tensor de la fascia lata (síndrome de fricción de la banda iliotibial”.

El tiempo que deberá permanecer sin saltar a la cancha dependerá de su evolución. 

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