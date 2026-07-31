Laboral Kutxa kale-pilota txapelketa
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Zarauzko malekoia, emakumeen esku pilotaren topaleku

Iragarkia
Zarautz neska pilotariak
18:00 - 20:00

Goiuri Zabaleta, Olatz Arrizabalaga, Laia Salsamendi eta Nora Mendizabal. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarautzek, astelehenean, ordu batzuetarako bada ere, pilotaleku zinez berezia izango du Malekoian, Laboral Kutxa kale-pilota txapelketa jokatuko baita bertan.

Neurri txikiagoak izango ditu frontoiak, baina leku ezin ederragoan kokatuta egongo da. Lehen finalerdian, Laia Salsamendik eta Nora Mendizabalek neurtuko dituzte indarrak. Eta bigarrenean, Goiuri Zabaletak eta Olatz Arrizabalagak. 

Aurrez, 18:00etatik 20:00etara, Zarauzko pilota eskolako gazteak arituko dira nor baino nor gehiago.  

Pilota Olatz Arrizabalaga Goiuri Zabaleta Nora Mendizabal Esku-pilota

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