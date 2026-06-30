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Ansa: “Hemos hecho algo grande dentro de este pequeño mundo”

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Zubiri eta Ansa Miramonen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansa: “Txapel honek badauka pisua garaitu ditugun aurkariak ikusita”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Ansa y Aritz Zubiri, campeones de "remonte", han estado hoy en Miramon. Zubiri ha explicado que es una txapela que le hace especial ilusión ya que serán "el último Erremontari y, probablemente, mi último campeonato". Ansa dedica la txapela al equipo navarro de remontistas. Y es que los remontistas se quedan colgados este año y han sido ellos los que les han abierto las puertas.

Imanol Ansa y Aritz Zubiri, campeones de Erremontari, tras ganar la final a Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea
¡Ansa II-Zubiri campeón de Erremontari!
Remonte Erremontari Pelota

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