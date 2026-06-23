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Los tres mejores tantos de la semifinal de “Erremontari”

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Imanol Ansa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Erremontari” txapelketako finalerdiko hiru tantorik onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Josetxo Ezkurra e Imanol Ansa firman los tres tantos más espectaculares de la semifinal de “Erremontari”.

Pelota Remonte Erremontari

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