ERREMONTARI

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Imanol Ansa: “Hemos levantado un partido muy difícil; me siento afortunado por vivir la final”

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Imanol Ansa eta Aritz Zubiri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa: “Oso partida zaila altxatu dugu; zorteko sentitzen naiz finala bizi ahal izateagatik”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Ansa y Aritz Zubiri jugarán la final de “Erremontari”, donde se tendrán que enfrentar a Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea. Lo han conseguido tras vencer a la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz en tres sets (15-8, 14-15 y 3-8).

Ansa y Zubiri remontan la semifinal a Ezkurra y Azpiroz y logran el pase a la final
Remonte Erremontari Pelota

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