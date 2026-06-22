Ansa y Zubiri han dado un buen inicio al encuentro. Sin embargo, no han logrado grandes diferencias en el marcador. Uno de los primeros saques efectuados por Azpiroz ha sido demasiado corto, lo que ha supuesto el 1-3. El primer empate ha sido a cuatro. El empate a seis ha sido uno de los mejores tantos del campeonato de este año. Al descanso, las cosas estaban muy apretadas, pero Ezkurra y Azpiroz se han ido por delante en el luminoso (8-6).

De vuelta a la cancha, Ansa ha realizado un dos paredes sensacional, y a continuación los remontistas de la sidrería Bereziartua han vuelto a igualar el parcial(8-8). Los representantes de Aburuza no se han rendido, y otro dos paredes de Josetxo Ezkurra ha puesto el 9-8. La recta final del set ha estado marcada por los fallos del delantero de Urnieta. Ansa se ha precipitado intentando acabar el tanto demasiado rápido, y ha cometido errores de bulto. Azpiroz ha hecho el primer tanto de saque, y acto seguido la pareja navarra se ha ido al cartón 15 (15-8).

Antes de iniciar el segundo set Ansa ha cambiado su cesta. El segundo parcial ha resultado muy reñido. La pareja de Bereziartua ha vuelto a empezar por delante, pero de nuevo han aparecido los errores. El primer empate del set ha sido de tres, y Ansa ha puesto el 3-4 al resto. El propio Imanol ha cometido un error en el siguiente tanto, y su intento de dos paredes se ha ido directamente al ancho, fuera. Además, desgraciadamente esa pelota ha golpeado a la juez delantera, Arrillaga. Aritz Juanenea ha tenido que ocupar su lugar. Ezkurra y Azpiroz han logrado irse al descanso por delante en el marcador (8-7).

En la reanudación, se han combinado buenos tantos con regalos de ambas parejas. La recta final del juego ha llegado con las cosas muy apretadas. Los remontistas de Aburuza han cometido graves errores que después han pagado caros. Han llegado empatados al último tanto (14-14), y ese ha caído para Ansa y Zubiri, que han conseguido forzar el tercer set de desempate (14-15).

En el momento decisivo se han soltado los dos remontistas de Bereziartua. En ese tercer set ha aparecido el mejor Ansa del choque. Apoyado por un sólido Zubiri, han logrado adelantarse 1-6 en el marcador. Tras dominar la primera mitad del encuentro, a Ezkurra y Azpiroz se les han aparecido todos los fantasmas en el definitivo juego, y lo han pagado con creces. Al final se ha impuesto la pareja de la sidrería Bereziartua a la de Aburuza por 3-8. En la final de la próxima semana se medirán a Aldabe y Barrenetxea.