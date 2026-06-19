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Aldabe y Barrenetxea IV esperan rivales para la final

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Aldabe eta Barrenetxea
18:00 - 20:00
Aldabe y Barrenetxea. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Aldabe eta Barrenetxea IV.a, aurkariak nortzuk izango zain
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KIROLAK EITB

Última actualización

Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea son los actuales campeones de "Erremontari". Están a la espera del resultado de la semifinal del próximo lunes para saber quiénes serán sus rivales en la final de este año. 

Remonte Erremontari Pelota

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