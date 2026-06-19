Aldabe y Barrenetxea IV esperan rivales para la final
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea son los actuales campeones de "Erremontari". Están a la espera del resultado de la semifinal del próximo lunes para saber quiénes serán sus rivales en la final de este año.
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Ansa II y Zubiri apuestan por las pelotas más lentas, mientras que Ezkurra II y Azpiroz optan por las más vivas
Las dos parejas finalistas han elegido el material para las semifinales del programa "Erremontari", en el frontón Galarreta de Hernani. En la segunda jornada de la liguilla, se impusieron el de Doneztebe y el de Uitzi. En los cuadros delanteros se espera un duelo intenso.
Imanol Ansa: “Hemos sabido mantener nuestro sitio; hemos sido una pareja sólida”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (9-15 y 8-15). Con esta victoria, los de morado han consiguido el pase a semifinales y esperan hacer un gran partido ante la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz. (Vídeo en euskera)
Ansa y Zubiri logran el pase a la semifinal tras superar en dos sets a Goikoetxea y Juanenea
La pareja de la sidrería Bereziartua se ha impuesto a la de Alorrenea por 9-15 y 8-15. Se medirán en la semifinal de la próxima semana a Ezkurra y Azpiroz.
Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea eligen material para el play-off
El próximo lunes se disputará el play-off de acceso a las semifinales del torneo "Erremontari". Los protagonistas, Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea, ya han seleccionado el material, según nos han diho "parecido por ambas partes".
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del torneo “Erremontari”
Beñat Segurola, Endika Barrenetxea e Imanol Ansa son los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!
Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo
Ansa y Zubiri se han impuesto a Segurola e Larrañaga en tres sets (15-12, 14-15 y 8-6), en la quinta y última jornada de la liguilla. En el segundo partido, Aldabe y Barrenetxea han ganado a Goikoetxea y Juanenea en dos sets (6-15 y 13-15).
Kemen Aldabe: “Estamos en la final, muy contentos, pero me cuesta concentrarme en este tipo de partidos”
Aldabe y Barrenetxea IV han ganado a Goikoetxea V y Juanenea en dos juegos (6-15 y 13-15). Gracias a esta victoria, los actuales campeones han vuelto a entrar en la final. (Vídeo en euskera)
Imanol Ansa: “Se nos ha escapado el segundo puesto; tenemos la intención de seguir dando guerra en los play-offs”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado en tres sets a Beñat Segurola e Iban Larrañaga (15-12, 14-15 y 8-6). Con esta victoria, Ansa II y Zubiri entran en los play-offs que decidirán el tercer y cuarto puesto de “Erremontari”. (Vídeo en euskera)
Clasificaciones, resultados y calendario de “Erremontari” de 2026
El campeonato constará de un total de ocho jornadas: cinco de liguilla, una de playoff, una para la semifinal y otra para la final, que se disputará el 29 de junio. Los partidos se emitirán todos los lunes, en ETB1 y kirolakeitb.eus.