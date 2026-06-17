Semifinal de Erremontari
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Ansa II y Zubiri apuestan por las pelotas más lentas, mientras que Ezkurra II y Azpiroz optan por las más vivas

Erremontari-finalerdia-pilota-hautaketa
18:00 - 20:00

Ansa II, Zubiri, Ezkurra II y Azpiroz con las pelotas seleccionadas de cara a la semifinal del próximo lunes. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ansa-Zubiri vs Ezkurra-Azpiroz bikoteek pilotak aukeratu dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako finalerdiari begira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las dos parejas finalistas han elegido el material para las semifinales del programa "Erremontari", en el frontón Galarreta de Hernani. En la segunda jornada de la liguilla, se impusieron el de Doneztebe y el de Uitzi. En los cuadros delanteros se espera un duelo intenso.

Remonte Erremontari Pelota

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