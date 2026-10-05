ERREMONTEA - BURUZ BURUKO TXAPELKETA
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Xabier Azpiroz: “Nire ametsa, txapela hau baino, 2027tik aurrera erremontean etorkizun bat izatea da”

Iragarkia
Xabi Azpiroz
18:00 - 20:00

Xabier Azpiroz Uitziko frontoiean.

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Xabier Azpiroz Erremonteko Buruz-Buruko txapeldun izendatu zen, Endika Barrenetxearen aurka 30-29 irabazita. Barrenetxea IV.ak azken tantoan falta egin zuen unean “deskribatu ezin duen poza” sentitu zuela adierazi du Uitzikoak. Hala ere, erremonteak 2027tik aurrera biziko duen egoera da txapelduna kezkatzen duena.

Xabi Azpirozek irabazi du 2026ko Banakako Txapelketa, Endika Barrenetxeari final zirraragarri batean irabazita (30-29)
Xabi Azpiroz, Erremonteko Banakako txapelduna: "Huitzi bezalako herri txiki batean haziz, horrelako final bat irabaztea... ez dut sinesten"
Erremontea Pilota

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