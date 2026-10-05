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Xabier Azpiroz: “Nire ametsa, txapela hau baino, 2027tik aurrera erremontean etorkizun bat izatea da”
Xabier Azpiroz Erremonteko Buruz-Buruko txapeldun izendatu zen, Endika Barrenetxearen aurka 30-29 irabazita. Barrenetxea IV.ak azken tantoan falta egin zuen unean “deskribatu ezin duen poza” sentitu zuela adierazi du Uitzikoak. Hala ere, erremonteak 2027tik aurrera biziko duen egoera da txapelduna kezkatzen duena.
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