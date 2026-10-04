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Xabi Azpiroz, Buruz Buruzko txapelduna: “Uitzi bezalako herri txiki batean hazita, holako final bat irabaztea... ez dut sinisten"
Nafarrak Endika Barrenetxea tanto bakar batengatik garaitu zuen larunbatean Galarretan jokatutako final handian (30-29).
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Xabi Azpirozek Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, final bikainean Endika Barrenetxea 30-29 garaituta
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Barrenetxea vs Azpiroz, final berezia larunbatean, Galarretan
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Barrenetxea: “Iaz baino hobe ikusten dut nire burua, bai indar aldetik, bai erresistentzia aldetik”
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Imanol Ansa: “Gaur egoera honetan bagaude, Oriamendi da arduraduna"
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Oriamendi enpresak Imanol Ansaren agerraldiari erantzun dio
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Imanol Ansa: “Txapelketa bat kenduko didate, lehiatzeko aukera ere bai, baina ez dute lortuko erremontetik urruntzea"
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Buruz Buruko Erremonte Txapelketa aurkeztu dute Chillida Lekun, espero bezala Imanol Ansa gabe
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Aritz Juaneneak azaldu du zergatik ez zuen sinatu hainbat erremontistak Imanol Ansaren gainean argitaratutako adierazpena
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Hainbat erremontistak Imanol Ansari babesa adierazi diote, Banakako Txapelketatik kanpo utzi dute eta: “Zaila egiten zaigu ulertzea”
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