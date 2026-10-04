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Xabi Azpiroz, Buruz Buruzko txapelduna: “Uitzi bezalako herri txiki batean hazita, holako final bat irabaztea... ez dut sinisten"

Iragarkia
Xabi Azpiroz erremontista
18:00 - 20:00
Xabi Azpiroz. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Nafarrak Endika Barrenetxea tanto bakar batengatik garaitu zuen larunbatean Galarretan jokatutako final handian (30-29).

Xabi Azpirozek 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, Endika Barrenetxea garaituta, bikaina izan den finalean (30-29)
Erremontea

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