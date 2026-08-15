Imanol Ansa: “Gaur egoera honetan bagaude, Oriamendi da arduraduna"
Urnietako aurrelariak Oriamendi enpresako arduradunek duela egun batzuk bere kontra esandakoei erantzun die Euskai Irratian egindako elkarrizketan.
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Oriamendi enpresak Imanol Ansaren agerraldiari erantzun dio
Prentsaurreko luze batean, hainbat arrazoi plazaratu dituzte. Baita albiste bat ere: Urnietako pilotariak ez du neurketa ofizial gehiagorik jokatuko.
Imanol Ansa: “Txapelketa bat kenduko didate, lehiatzeko aukera ere bai, baina ez dute lortuko erremontetik urruntzea"
Orain hilabete, Oriamendik hilabete jokatu eta entrenatu gabe egotera zigortu zuen Imanol Ansa erremontista, eta Buruz Buruko Txapelketatik kanpo utzi zuen. Erabaki horren atzean arrazoi pertsonalak daudela salatu du Ansak, eta enpresa ez dagoela negoziatzeko eta egoera konpontzeko prest, eta egoera erremontisten zein kirolaren beraren etorkizunaren kalterako dela nabarmendu du.
Buruz Buruko Erremonte Txapelketa aurkeztu dute Chillida Lekun, espero bezala Imanol Ansa gabe
Egungo txapeldunak, Aritz Juaneneak, beste bost hautagairen kontra defendatu beharko du iaz lortutako txapela: Endika Barrenetxea, 2025eko finalean izan zuen aurkaria, Xabi Azpiroz, Josetxo Ezkurra, Iban Larrañaga eta Kemen Aldabe. Finala urriaren 3an jokatuko da. Bestalde, Imanol Ansak prentsaurrekoa eskainiko du ostiral honetan, 11:00etan, Urnietako udal pilotalekuan.
Aritz Juaneneak azaldu du zergatik ez zuen sinatu hainbat erremontistak Imanol Ansaren gainean argitaratutako adierazpena
Saldiasko pilotariak erremonteko Banakako Txapelketako aurkezpenaren ostean hitz egin du; 2025ean, berak irabazi zuen txapelketa, eta aurten Ansa II.ak ezingo du parte hartu. Halaber, nabarmendu du erabat babesten duela Imanol Ansa.
Hainbat erremontistak Imanol Ansari babesa adierazi diote, Banakako Txapelketatik kanpo utzi dute eta: “Zaila egiten zaigu ulertzea”
Oriamendi 2010eko hamazortzi pilotarik, asteartean, adierazpena zabaldu dute. Ansa II.ari “babes osoa” adierazteaz gain, “erremontearen etorkizunaren aldeko aldarria ere” egin dute. “Oraindik garaiz gabiltza egoera hau konpondu eta Imanol Ansak Banakako Txapelketan parte hartzeko aukera izan dezan”, esan dute.
Aldabe eta Barrenetxea, garaile Zarauzko txapelketan
Aldabek eta Barrenetxeak irabazi dute Zarauzko Erremonte Torneoko finala. Bi setetan hartu dituzte mendean Segurola eta Juanenea. Lehenbizikoan, 15-7 nagusi izan dira eta bigarrenean, pixka bat gehiago estutu badituzte ere, 15-9 eta seta poltsikora.
Zarauzko erremonte torneoa, ostiraletik igandera
Torneoa herriko Aritzbatalde pilotalekuan jokatuko da, bi multzotan banatuta. Lehenengo finalerdia ostiral honetan jokatuko dute, San Inazio egunean: Aldabe eta Barrenetxea IV.a Goikoetxea V.aren eta Azpirozen kontra ariko dira. Larunbatean, bigarren finalerdian, Segurolak eta Juaneneak Ezkurra II.aren eta Larrañagaren aurka jokatuko dute.
Summer Seasoneko finalerako material aukeraketa egin dute Galarretan
Summer Seasoneko finala jokatuko dute Juanenea-Aldabe eta Barrenetxea IV-Zubiri bikoteek, larunbatean, Galarretan. Hautatu dute materiala, txapelagatik lehiatzea geratzen zaie orain.
Otxandorena eta Mitxeo, San Fermin Torneoko irabazleak
Eloy Otxandorena eta David Mitxeo dira erremonteko San Fermin Torneoko txapeldunak. 35-33 garaitu dituzte Matxin III.a eta Ion, pare bat alditan irauli behar izan duten partida gogorra jokatuta.