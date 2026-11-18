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Oriamendik antolatuko dituen azken bost jaialdien aurkezpena egin du
Lehen eta bigarren mailako binakakoak izango dira Oriamendik antolatzen dituen azkenak. Azaroaren 28an hasiko dira eta abenduaren 26an izango dira final handiak. Erremontisten nahia: “Frontoiak beteta ikustea”.
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