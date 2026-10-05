REMONTE - CAMPEONATO INDIVIDUAL

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Xabier Azpiroz: “Mi sueño, más que esta txapela, es tener un futuro en el remonte a partir del 2027”

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18:00 - 20:00
Xabi Azpiroz en la plaza de Uitzi.
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Xabier Azpiroz se proclamó campeón del Manomanista de Remonte tras ganar 30-29 a Endika Barrenetxea. El de Uitz ha señalado que en el momento en el que Barrenetxea IV cometió la falta en el último tanto sintió "una alegría que no puede describir". Sin embargo, lo que preocupa al campeón es la situación que vivirá el remonte a partir de 2027.

Xabi Azpiroz se proclama campeón del Individual de 2026 tras ganar a Endika Barrenetxea en una emocionante final (30-29)
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