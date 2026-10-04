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Xabi Azpiroz, campeón del Individual: “Habiendo crecido en un pueblo pequeño como Uitzi, ganar una final así... no me lo creo"

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Xabi Azpiroz erremontista
18:00 - 20:00
Xabi Azpiroz. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Xabi Azpiroz, Buruz Buruzko txapelduna: "Huitzi bezalako herri txiki batean hazita, horrelako finala irabaztea... ez dut sinesten"
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Última actualización

El navarro se impuso por un solo punto a Endika Barrenetxea en la gran final disputada el sábado en el Galarreta (30-29).

Xabi Azpiroz gana el Campeonato Manomanista 2026 tras derrotar a Endika Barrenetxea en una gran final (30-29)
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