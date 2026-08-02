Aldabe eta Barrenetxea, garaile Zarauzko txapelketan
Aldabek eta Barrenetxeak irabazi dute Zarauzko Erremonte Torneoko finala. Bi setetan hartu dituzte mendean Segurola eta Juanenea. Lehenbizikoan, 15-7 nagusi izan dira eta bigarrenean, pixka bat gehiago estutu badituzte ere, 15-9 eta seta poltsikora.
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Zarauzko erremonte torneoa, ostiraletik igandera
Torneoa herriko Aritzbatalde pilotalekuan jokatuko da, bi multzotan banatuta. Lehenengo finalerdia ostiral honetan jokatuko dute, San Inazio egunean: Aldabe eta Barrenetxea IV.a Goikoetxea V.aren eta Azpirozen kontra ariko dira. Larunbatean, bigarren finalerdian, Segurolak eta Juaneneak Ezkurra II.aren eta Larrañagaren aurka jokatuko dute.
Summer Seasoneko finalerako material aukeraketa egin dute Galarretan
Summer Seasoneko finala jokatuko dute Juanenea-Aldabe eta Barrenetxea IV-Zubiri bikoteek, larunbatean, Galarretan. Hautatu dute materiala, txapelagatik lehiatzea geratzen zaie orain.
Otxandorena eta Mitxeo, San Fermin Torneoko irabazleak
Eloy Otxandorena eta David Mitxeo dira erremonteko San Fermin Torneoko txapeldunak. 35-33 garaitu dituzte Matxin III.a eta Ion, pare bat alditan irauli behar izan duten partida gogorra jokatuta.
Imanol Ansak ez du Summer Season torneoa jokatuko
Erremonteko Summer Season txapelketa aurkeztu dute. Lau bikotek hartuko dute parte larunbatean hasi eta hilaren 25ean amaituko den torneoan. Imanol Ansak ez du jokatuko “Oriamendiko zuzendaritzak hartutako erabakien kontra” egindako ekintza batzuen ondorioz, hala azaldu du Xabi Gonzalez kudeatzaileak.
Ansa: “Txapel honek badauka pisua garaitu ditugun aurkariak ikusita”
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri, “Erremontari”-ko txapeldunak, Miramonen izan dira gaur. Zubirik azaldu du ilusio berezia egiten dion txapela dela “Azken Erremontari eta, seguraski, nire azken txapelketa” izango baitira. Ansak Nafarroako Erremontista taldeari eskaintzen dio txapela. Izan ere, alargun geratzen dira erremontistak aurten eta haiek izan dira ateak iriki dizkietenak.
Ansa II-Zubiri, Erremontariko txapeldun!
Ansa II-Zubiri bikoteak irabazi du “Erremontari” txapelketaren seigarren edizioa. Hiru jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea IV.ari (12-15, 15-12 eta 8-5). Bikote moreari ondo atera zaio prestatutako estrategia eta “sekulako txapela” bereganatu dute.
Ansa eta Zubiri, Erremontariko txapeldun, finala irauli eta Aldaberi eta Barrenetxeari irabazita
Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea nagusitu dira lehen jokoan (12-15), baina bigarrenean Imanol Ansak beste martxa bat sartu du (15-12), eta Bereziartuko ordezkariek joko erabakigarria behartzea lortu dute. Hirugarrenean detaile txikiek erabaki dute neurketa.
Finalistak konforme geratu dira aukeratutako materialarekin
Barrenetxea IV.ak, Aldabek, Ansa II.ak eta Zubirik “Erremontari” txapelketako finalean erabiliko duten materiala aukeratu dute. Urdinek pilota biziak aukeratu dituzte, txapelketa guztian zehar bezala. Moreek, berriz, baxuagoa, arinagoa.
Miriam Arrillaga eta Nora Mendizabal, epaile lanetan aitzindari
Miriam Arrillaga eta Nora Mendizabal Galarreta pilotalekuaren historia luzean epaile lanetan aritu diren lehen emakumeak dira. Pilotariak dira biak eta epaile izatearen esperientziarekin gustora, erremontean ere saiatuko liratekeela adierazi dute.