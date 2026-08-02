Erremontea
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Aldabe eta Barrenetxea, garaile Zarauzko txapelketan

Iragarkia
Erremontea Zarautz
18:00 - 20:00
Txapelketako finalistak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aldabek eta Barrenetxeak irabazi dute Zarauzko Erremonte Torneoko finala. Bi setetan hartu dituzte mendean Segurola eta Juanenea. Lehenbizikoan, 15-7 nagusi izan dira eta bigarrenean, pixka bat gehiago estutu badituzte ere, 15-9 eta seta poltsikora. 

Erremontea Pilota

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