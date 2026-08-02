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Aldabe y Barrenetxea, vencedores en el campeonato de Zarautz

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Erremontea Zarautz
18:00 - 20:00
Finalistas del torneo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Aldabe eta Barrenetxea, garaile Zarauzko txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aldabe y Barrenetxea han ganado la final del Torneo de Remonte de Zarautz tras imponerse en dos sets a Segurola y Juanenea, dominando 15-7 en el primero y apretando un poco más en el segundo; 15-9 y set al bolsillo. 

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La quinta edición del torneo de remonte de Zarautz se disputa de viernes a domingo

El torneo, que se disputará en el frontón Aritzbatalde de la localidad, estará dividido en dos grupos. La primera semifinal se disputará este viernes, día de San Ignacio, donde Aldabe y Barrenetxea IV se enfrentarán a Goikoetxea V y Azpiroz. El sábado, en la segunda semifinal, Segurola y Juanenea se jugarán el pase para la final del domingo ante Ezkurra II y Larrañaga.

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