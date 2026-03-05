Erremontearen etorkizuna
Erremontari gehienek agerraldia egin dute "egitura baten beharra" aldarrikatzeko

18:00 - 20:00
Erremontarien agerraldia. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Oriamendi enpresak erremontea kudeatzeari utziko ziola iragarri zuenetik, ziurgabetasuna da nagusi erremontearen etorkizunaren gainean. Eusko Jaurlaritzak bere laguntza indartzeko asmoa helarazi diela adierazi dute erremontariek, baina erremonte profesionalaren kudeaketa eramango duen "egitura baten beharra" dagoela azpimarratu dute.

Erremontea Pilota

