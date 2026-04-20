ZORIONAK, REALA!
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

ZUZENEAN: Realaren omenezko harrera eta ospakizunak, 2026ko Errege Kopa irabazi ondoren

17:30etik aurrer eta festa amaitzen den arte, EITBk zuzenean emango ditu talde txapeldunaren omenezko ekitaldiak.

Futbola Zorionak Reala
18:00 - 20:00
egun
ordu
minutu
segundo
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean astelehen honetan, apirilaren 20an, 17:30etik aurrera, "Zorionak, Reala!"saio berezia. Txuri-urdinek 2026ko Errege Kopa eskuratu zuten Atletico Madrilen aurka (2-2) , penalti jaurtiketetan erabaki zen final zirraragarri batean (3-4), eta orain merezitako omenaldia jasoko dute zaleek.

Ibilbidea

Realaren autobusa Anoetako estadiotik abiatuko da 18:00etan, eta Madril eta Antso Jakituna etorbideak zeharkatuko ditu. Ondoren, Mendeurrenaren plazatik abiatuta, Urbieta kalea hartuko dute.

Jarraian, Askatasunaren hiribidea zeharkatuko dute, eta, ondoren, Okendo kalean gora egingo dute. Handik, Boulevardera joko dute, udaletxeko terraza handira iritsi arte. Hantxe, jende andana biltzea aurreikusita dago, taldearekin batera merezitako garaipena ospatzeko.

Ondoren, klubeko jokalariek, teknikariek eta zuzendariek harrera izango dute udaletxean, eta ez dute alde egingo udaletxeko balkoira irten eta zaleen berotasuna eta aintzatespena jaso gabe.

EITBren jarraipen zabala

EITBren profesional talde handia arituko da lanean bost ordutik gorako emankizunean eta goi mailako teknologia eta baliabideak erabiliko ditu, zirraraz beteriko emanaldia eskaintzeko.

Harreraren emankizuna 17:30ean hasiko da, Anoetatik autobus txuri-urdina abiatu baino ordu erdi lehenago, eta festa amaitzen den arte jarraituko du. 

