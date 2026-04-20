ZUZENEAN: Realaren omenezko harrera eta ospakizunak, 2026ko Errege Kopa irabazi ondoren
17:30etik aurrer eta festa amaitzen den arte, EITBk zuzenean emango ditu talde txapeldunaren omenezko ekitaldiak.
Jarraitu zuzenean astelehen honetan, apirilaren 20an, 17:30etik aurrera, "Zorionak, Reala!"saio berezia. Txuri-urdinek 2026ko Errege Kopa eskuratu zuten Atletico Madrilen aurka (2-2) , penalti jaurtiketetan erabaki zen final zirraragarri batean (3-4), eta orain merezitako omenaldia jasoko dute zaleek.
Ibilbidea
Realaren autobusa Anoetako estadiotik abiatuko da 18:00etan, eta Madril eta Antso Jakituna etorbideak zeharkatuko ditu. Ondoren, Mendeurrenaren plazatik abiatuta, Urbieta kalea hartuko dute.
Jarraian, Askatasunaren hiribidea zeharkatuko dute, eta, ondoren, Okendo kalean gora egingo dute. Handik, Boulevardera joko dute, udaletxeko terraza handira iritsi arte. Hantxe, jende andana biltzea aurreikusita dago, taldearekin batera merezitako garaipena ospatzeko.
Ondoren, klubeko jokalariek, teknikariek eta zuzendariek harrera izango dute udaletxean, eta ez dute alde egingo udaletxeko balkoira irten eta zaleen berotasuna eta aintzatespena jaso gabe.
EITBren jarraipen zabala
EITBren profesional talde handia arituko da lanean bost ordutik gorako emankizunean eta goi mailako teknologia eta baliabideak erabiliko ditu, zirraraz beteriko emanaldia eskaintzeko.
Harreraren emankizuna 17:30ean hasiko da, Anoetatik autobus txuri-urdina abiatu baino ordu erdi lehenago, eta festa amaitzen den arte jarraituko du.
2026ko Errege Kopako finalaren laburpena: Realak Atletico Madril menderatu du, penaltietan
Realak 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finala irabazi du, Atletico Madrilen aurka, Sevillan, Cartujan, penalti jaurtiketetan. Partidako 120 minutuetan, 2-2ko emaitza izan da, eta Barrenetxeak eta Oyarzabalek sartu dituzte Realaren golak; penaltietan, txuri-urdinak 3-4 gailendu dira.
Realaren autobusa herriz herri joan da, Hondarribiko aireportutik Zubietara
Realeko jokalariak, Kopari ondo helduta, arratsaldeko lehen orduan iritsi dira Zubietara. Talde txuri-urdinaren autobusa Hondarribiko aireportutik abiatu da, eta Zubietara heldu aurretik, hainbat udalerri zeharkatu ditu, tartean Pasaia eta Donostia, zaleen gozamenerako.
Kopa, etxean da
Arratsaldeko ordu biak pasata, Realeko jokalariak Hondarribiko aireportuan lurreratu dira garaikur preziatuarekin. Pistan ehundaka zale txuriurdin zain zeuden. Eta berriro ere eromena piztu da. Oyarzabal kapitainak Kopa eskaini die gerturatutako guztiei sinbolikoki.
Elustondok zaleei utzi die Kopa, Sevillako hoteletik ateratzean
Realeko jokalariak hotelaren atean euren zain izan diren zaleekin partekatu du bart irabazitako saria.
Reala, txapeldun: Oroimenerako finala
Reala 2025-2026 Errege Kopako txapeldun izendatu da penaltietan Atletico Madrili irabazita, historiako laugarren kopa irabaziz final batean.
Zoramena kaleetan: Realaren garaipenak poza eta festa piztu ditu
Reala 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako txapelduna da! Garaipenaren ostean zaleek kaleak hartu dituzte, eta horrela ospatu dute une historikoa hainbat herritan.
Jokalariek Aitor Zabaletari egindako omenaldia, “Txoria txori" abestuz
Realeko jokalariek Aitor Zabaleta 1998an Atletico Madrileko 'ultra' batek hildako realzalea omendu dute Errege Kopako ospakizunean.
Rino Matarazzo: “Harro nago, denontzat da, une oso berezia da”
EITBk Realeko entrenatzailea elkarrizketatu du, Errege Kopako finala amaituta; talde txuri-urdina txapelduna da, Cartujan Atletico Madril penalti jaurtiketetan menderatuta.
Unai Marrero: “Batzuetan ametsak egi bihurtzen dira eta nirea hau zen”
Unai Marrero Errege Kopako finaleko protagonistetako bat izan da. Atezainak “txikitako amets bat” bete duela esan digu eta hainbat gora behera medio borrokan jarraituko duela ere azpimarratu du. Gainera, esker hitzak izan ditu zale, lagun eta herriarekin.