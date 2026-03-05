El futuro del remonte
La mayoría de los remontistas comparecen para reclamar que una nueva promotora tome las riendas

Comparecencia de los remontistas. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Erremontari gehienek agerraldia egin dute "egitura baten beharra" aldarrikatzeko
EITB

En las últimas semanas se han reunido con el Gobierno Vasco, quien les ha manifestado su intención de reforzar su ayuda económica. Ahora, el caballo de batalla es la creación de una estructura para gestionar el remonte.

Remonte Pelota

