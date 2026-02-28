Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko txapeldun laugarrenez jarraian
Imanol Ansak 24-30 garaitu du Endika Barrenetxea Banakako Kutxabank Masterseko finalean. Urnietako aurrelariak laugarren aldiz jarraian irabazi du txapelketa. Azken urteetako txapeldunek oso final lehiatua jokatu dute, baina 20. tantotik aurrera Ansa II.a jaun eta jabe izan da.
Zure interesekoa izan daiteke
Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko finaleko protagonistak
Azken urteetan jaun eta jabe izan diren bi erremontisten arteko lehia larunbat honetan jokatuko da. ETB1ek eta eitb.eus-ek 23:00etatik aurrera eskainiko emango dute norgehiagoka.
Banakako Masters Finalerako materiala hautatu dute Barrenetxeak eta Ansak
Endika Barrenetxeak eta Imanol Ansak hitzordua dute larunbat honetan Galarretan, erremonteko Banakako Masterseko finala jokoan. Ansa izan da nagusi azken hiru edizioetan. Astearte honetan, partidarako materiala aukeratu dute.
Erremonteko Kutxabank Masters Txapelketa aurkeztu dute, Galarretan
Iazko buruz buruko txapelketako lehen zortzi sailkatuak izango dira 2026ko Kutxabank Masterseko Txapelketako protagonistak. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz eta Ansak jardungo dute lehen fasean. Sei horietatik bat sailkatuko da azken ligaxkarako, bertan izango dira Juanenea eta Barrenetxea. Finala otsailaren 28an izango da.
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri Erremonteko Binakako Txapelketako garaile
Imanol Ansak eta Aritz Zubirik irabazi dute Erremonteko Binakako Txapelketako finala. Urnietarrak eta Goizuetarrak aurreikuspenak bete dituzte, baina asko sufrituta, kitarako jokoan erabaki da lehia (14-15, 15-6 eta 8-3).
Erremonteko Binakako Txapelketaren finalerako materiala aukeratu dute, Galarretan
Finalerako materiala aukerat dute lehen eta bigarren mailako finalistek, Galarretan. Ansa eta Zubiri dira faboritoak, baina nabarmentzekoa da Ezkurrak eta Larrañagak aukeratutako pilotak biziagoak direla.
Larrañagak eta Ezkurrak jokatuko dute erremonteko finala, Aldabe-Azpiroz nagusitasunez menderatuta
Iban Larrañagak eta Josetxo Ezkurrak jokatuko dute Erremonteko Binakako Txapelketako final handia, Imanol Ansa eta Aritz Zubiriren aurka, finalaurrekoan Kemen Aldabe eta Xabi Azpiroz bi setetan menderatu baitituzte.
Ezkurra-Larrañaga eta Aldabe-Azpiroz bikoteek larunbateko finalerdirako materiala aukeratu dute
Ezkurra eta Larrañaga lau pilota bizi aukeratu dituzte, partida azkar baten bila. Aitzitik, Aldabek eta Azpirozek pilota astunagoak hautatu dituzte, piloteo gehiago egon dadin. Ansa eta Zubiri, finalerako sailkatuta dagoeneko, aurkarien zain daude. Hernaniko norgehiagoka 15:15etik aurrera eskainiko du ETB1ek.
Oriamendik urtarrilaren 2ra aurreratu du binakako finala, "3an beste kirol ekitaldi batzuk daudelako"
Xabier Gonzalez Oriamendi 2010 enpresaren gerenteak azaldu duenez, urtarrilaren 3rako sarrerekin sartu ahal izango da pilotalekura. Hala ere, adierazi du zaleei dirua itzuliko zaiela data-aldaketa dela eta hitzordura joaterik ez badute.
Joxe Mari Barrenetxea, erremontearen etorkizunaz, Oriamendi uztear dela
Joxe Mari Barrenetxea Oriamendi erremonte enpresako arduraduna izan da hamabost urtez. Orain, osasun arazoak direla medio, kargua uztea erabaki du. Erremontearen etorkizuna nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan.