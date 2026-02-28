Erremontea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko txapeldun laugarrenez jarraian

Imanol Ansa
18:00 - 20:00
Imanol Ansa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Ansak 24-30 garaitu du Endika Barrenetxea Banakako Kutxabank Masterseko finalean. Urnietako aurrelariak laugarren aldiz jarraian irabazi du txapelketa. Azken urteetako txapeldunek oso final lehiatua jokatu dute, baina 20. tantotik aurrera Ansa II.a jaun eta jabe izan da.

Erremontea Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X