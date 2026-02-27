Erremontea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko finaleko protagonistak

Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa Erremonteko Kutxabank Masterseko finalistak
18:00 - 20:00
Endika Barrenetxea eta Imanol Ansa. EITB Mediaren irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken urteetan jaun eta jabe izan diren bi erremontisten arteko lehia larunbat honetan jokatuko da. ETB1ek eta eitb.eus-ek 23:00etatik aurrera eskainiko emango dute norgehiagoka.

Erremontea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X