Erremonteko Kutxabank Masters Txapelketa aurkeztu dute Galarretan

Iazko buruz buruko txapelketako lehen zortzi sailkatuak izango dira 2026ko Kutxabank Masterseko Txapelketako protagonistak. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz eta Ansak jardungo dute lehen fasean. Sei horietatik bat sailkatuko da azken ligaxkarako, bertan izango dira Juanenea eta Barrenetxea. Finala otsailaren 28an izango da.

