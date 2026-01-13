Erremonteko Kutxabank Masters Txapelketa aurkeztu dute Galarretan
Iazko buruz buruko txapelketako lehen zortzi sailkatuak izango dira 2026ko Kutxabank Masterseko Txapelketako protagonistak. Aldabe, Larrañaga, Jabalea, Ezkurra, Azpiroz eta Ansak jardungo dute lehen fasean. Sei horietatik bat sailkatuko da azken ligaxkarako, bertan izango dira Juanenea eta Barrenetxea. Finala otsailaren 28an izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri Erremonteko Binakako Txapelketako garaile
Imanol Ansak eta Aritz Zubirik irabazi dute Erremonteko Binakako Txapelketako finala. Urnietarrak eta Goizuetarrak aurreikuspenak bete dituzte, baina asko sufrituta, kitarako jokoan erabaki da lehia (14-15, 15-6 eta 8-3).
Erremonteko Binakako Txapelketaren finalerako materiala aukeratu dute, Galarretan
Finalerako materiala aukerat dute lehen eta bigarren mailako finalistek, Galarretan. Ansa eta Zubiri dira faboritoak, baina nabarmentzekoa da Ezkurrak eta Larrañagak aukeratutako pilotak biziagoak direla.
Larrañagak eta Ezkurrak jokatuko dute erremonteko finala, Aldabe-Azpiroz nagusitasunez menderatuta
Iban Larrañagak eta Josetxo Ezkurrak jokatuko dute Erremonteko Binakako Txapelketako final handia, Imanol Ansa eta Aritz Zubiriren aurka, finalaurrekoan Kemen Aldabe eta Xabi Azpiroz bi setetan menderatu baitituzte.
Ezkurra-Larrañaga eta Aldabe-Azpiroz bikoteek larunbateko finalerdirako materiala aukeratu dute
Ezkurra eta Larrañaga lau pilota bizi aukeratu dituzte, partida azkar baten bila. Aitzitik, Aldabek eta Azpirozek pilota astunagoak hautatu dituzte, piloteo gehiago egon dadin. Ansa eta Zubiri, finalerako sailkatuta dagoeneko, aurkarien zain daude. Hernaniko norgehiagoka 15:15etik aurrera eskainiko du ETB1ek.
Oriamendik urtarrilaren 2ra aurreratu du binakako finala, "3an beste kirol ekitaldi batzuk daudelako"
Xabier Gonzalez Oriamendi 2010 enpresaren gerenteak azaldu duenez, urtarrilaren 3rako sarrerekin sartu ahal izango da pilotalekura. Hala ere, adierazi du zaleei dirua itzuliko zaiela data-aldaketa dela eta hitzordura joaterik ez badute.
Joxe Mari Barrenetxea, erremontearen etorkizunaz, Oriamendi uztear dela
Joxe Mari Barrenetxea Oriamendi erremonte enpresako arduraduna izan da hamabost urtez. Orain, osasun arazoak direla medio, kargua uztea erabaki du. Erremontearen etorkizuna nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan.
Erremontistek erakundeak inplika daitezela eskatu dute, erremonte profesionalaren etorkizuna bermatzeko
Erremontearen etorkizunarekin "konprometituta" jarraitzen dutela azaldu dute erremontistek ohar batean, "euskal kulturaren eta ondarearen zati garrantzitsutzat" jotzen baitute. Interesa izan dezaketen enpresei eta erakundeei laguntzeko gonbita egin diete, erremontea "umezurtz" gelditu ez dadin.
Oriamendik 2026ko abenduan erremontea kudeatzeari utziko dio
Oriamendi enpresa erremontistekin batzartu da, eta hainbat kudeaketa-arazo direla eta, enpresak ez du bizirauteko modurik ikusten. Beraz, 2026ko abendutik aurrera Oriamendik erremontea kudeatzeari utziko dio.
Pilotako jaialdi solidarioa, Palestinaren alde, azaroaren 23an, Galarretan
Eskuz, Mikel Goñi eta Iker Elizegi Xabier Apaolazaren eta Ibai Zabalaren aurka arituko dira; zestan, Erika-Arai eta Elaia-Maia bikoteek jokatuko dute; eta erremontean, Ansa-Aiestaran VI.a eta Goikoetxea V.a-Larrañaga arituko dira.