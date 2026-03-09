Erremontea
Berria Txapelketa berritasunez betea dator

Berria-Erremonte-txapelketa-aurkezpena
18:00 - 20:00
Berria Txapelketaren aurkezpena. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zortzi bikoteak pilotari beteranoek eta gazteagoek osatuko dituzte. Esatera baterako, Aritz Juanenea buruz buruko txapeldunak Julen Deskarga izango du bidelagun eta Endika Barrenetxea Paulo Aiestaranekin arituko da. Imanol Ansa, aldiz, baja izango da. Txapelketa martxoaren 14an hasiko da eta bost jardunaldi izango ditu. Finalerdiak apirilaren 18an izango dira eta finala 25an, ETBn ikusgai.

Erremontea Pilota

