Erremontea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Banakako Masters Finalerako materiala hautatu dute Barrenetxeak eta Ansak

Banakako Erremonte finaleko material-hautaketa
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Endika Barrenetxeak eta Imanol Ansak hitzordua dute larunbat honetan Galarretan, erremonteko Banakako Masterseko finala jokoan. Ansa izan da nagusi azken hiru edizioetan. Astearte honetan, partidarako materiala aukeratu dute.

Erremontea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X