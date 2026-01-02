ERREMONTEA
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri Erremonteko Binakako Txapelketako garaile

Argazkia: EITB.

Imanol Ansak eta Aritz Zubirik irabazi dute Erremonteko Binakako Txapelketako finala. Urnietarrak eta Goizuetarrak aurreikuspenak bete dituzte, baina asko sufrituta, kitarako jokoan erabaki da lehia (14-15, 15-6 eta 8-3).

