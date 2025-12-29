ERREMONTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Erremonteko Binakako Txapelketaren finalerako material aukeraketa egin dute, Galarretan

18:00 - 20:00
Larrañaga, Ezkurra, Ansa eta Zubiri.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Finalerako material aukeraketa egiten egon dira lehen eta bigarren mailako finalistakk, Galarretan. Ansa eta Zubiri dira faboritoak, baina, nabarmentzekoa, Ezkurra eta Larrañagak aukeratutako pilotak biziagoak direla.

Larrañagak eta Ezkurrak jokatuko dute erremonteko finala, Aldabe-Azpiroz bikoteari nagusitasunez irabazita
Erremontea Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X