Los remontistas han seleccionado el material para la final del Campeonato de Parejas

18:00 - 20:00
Larrañaga, Ezkurra, Ansa y Zubiri.
Euskaraz irakurri: Erremonteko Binakako Txapelketaren finalerako material aukeraketa egin dute Galarretan
author image

EITB

Última actualización

Los finalistas de primera y segunda categoría han estado realizando una selección de material para la final, en Galarreta. Ansa y Zubiri parten como favoritos pero, cabe destacar, que las pelotas elegidas por Ezkurra y Larrañaga son más vivas.

Remonte Pelota

