“Erremontari” txapelketaren 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
Beñat Segurolak, Imanol Ansak eta Endika Barrenetxeak egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Ezkurra II-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteek garaipenaren saria izan dute hirugarren jardunaldian
Ezkurrak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga hiru jokotan (14-15, 15-2 eta 5-8) hartu dituzte mendean, neurketa oso gorabeheratsuan. Bestalde, Aldabek eta Barrenetxeak partida irauli dute, eta Ansari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan ere (15-6,-7-15 eta 5-8).
Aldabe: “Ansa eta Zubiri gu baino lehenago nekatu dira eta hor egon da aldea”
Aldabek eta Barrenetxeak mendean hartu dituzte Ansa II eta Zubiri. Hiru jokotan lortu dute garaipena: 15-6, 7-15 eta 5-8. Hemen partidako azken tantoa eta urdinen adierazpenak.
Ezkurra II: “Tentsio puntu bat falta izan zaigu”
Hiru jokotan lortu du Ezkurra II-Azpiroz bikoteak Segurola-Larrañagaren aurkako garaipena (14-15,15-2 eta 5-8). Larrañagak huts eginda lortu dute garaipena, hemen azken tantoa eta garaileen hitzak.
“Erremontari” txapelketaren 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
Imanol Ansak, Josetxo Ezkurrak eta Xabier Azpirozek egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak.
Azpiroz: “Ez gara guztiz eroso aritu, pilotak bajuak ziren eta horrek egin du partida gogorra izatea”
Ezkurra II.ak eta Azpirozek mendean hartu dituzte Ansa II.a eta Zubiri, bi jokotan (12-15 eta 12-15). Garaipen honekin, “Erremontari” txapelketako sailkapenean nagusitu dira. Ikusi azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Goikoetxea-Juanenea eta Ezkurra-Azpiroz, garaile bigarren jardunaldian
Lehen partidan, Goikoetxea V.ak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan (13-15,15-13 eta 8-6). Bigarren neurketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete (12-15 eta 12-15) Ansari eta Zubiriri. Gainera, bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu du.
Juanenea: “Partida hil ala bizikoa zen guretzako, dena ematera atera gara”
Goikoetxea V-Juanenea bikotea gailendu da Segurola-Larrañaga bikoteari. Hiru jokotan lortu dute hori 13-15, 15-13 eta 8-6 eginda. Hemen norgehiagokako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lortu du “Erremontari” txapelketako lehen garaipena
Aldabek eta Barrenetxea IV.ak hiru jokotan garaitu diete Ezkurra II.ari eta Azpirozi (15-10, 7-15 eta 3-8). “Beraien lekutik kanpo” hasi direla azaldu duten arren, argi nabarmendu dira Kemen eta Endika beste bi jokotan. Ez galdu partidako azken tantoa eta bikote irabazlearen adierazpenak.
Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra-Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan
Ezkurra eta Azpiroz nagusitu dira lehen jokoan (15-10), baina bigarrena Aldabek eta Barrenetxeak (7-15) irabazi dute, eta hirugarren joko erabakigarrian ere gailendu dira (3-8). Jaialdiko bigarren neurketan, Ansa II.ak eta Zubirik 15-11 eta 15-13 menderatu zituzten Goikoetxea V.a eta Juanenea (Alorrenea).