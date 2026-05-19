“Erremontari” txapelketaren 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
Imanol Ansak, Josetxo Ezkurrak eta Xabier Azpirozek egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak.
Azpiroz: “Ez gara guztiz eroso aritu, pilotak bajuak ziren eta horrek egin du partida gogorra izatea”
Ezkurra II.ak eta Azpirozek mendean hartu dituzte Ansa II.a eta Zubiri, bi jokotan (12-15 eta 12-15). Garaipen honekin, “Erremontari” txapelketako sailkapenean nagusitu dira. Ikusi azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Goikoetxea-Juanenea eta Ezkurra-Azpiroz, garaile bigarren jardunaldian
Lehen partidan, Goikoetxea V.ak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan (13-15,15-13 eta 8-6). Bigarren neurketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete (12-15 eta 12-15) Ansari eta Zubiriri. Gainera, bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu du.
Juanenea: “Partida hil ala bizikoa zen guretzako, dena ematera atera gara”
Goikoetxea V-Juanenea bikotea gailendu da Segurola-Larrañaga bikoteari. Hiru jokotan lortu dute hori 13-15, 15-13 eta 8-6 eginda. Hemen norgehiagokako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lortu du “Erremontari” txapelketako lehen garaipena
Aldabek eta Barrenetxea IV.ak hiru jokotan garaitu diete Ezkurra II.ari eta Azpirozi (15-10, 7-15 eta 3-8). “Beraien lekutik kanpo” hasi direla azaldu duten arren, argi nabarmendu dira Kemen eta Endika beste bi jokotan. Ez galdu partidako azken tantoa eta bikote irabazlearen adierazpenak.
Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra-Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan
Ezkurra eta Azpiroz nagusitu dira lehen jokoan (15-10), baina bigarrena Aldabek eta Barrenetxeak (7-15) irabazi dute, eta hirugarren joko erabakigarrian ere gailendu dira (3-8). Jaialdiko bigarren neurketan, Ansa II.ak eta Zubirik 15-11 eta 15-13 menderatu zituzten Goikoetxea V.a eta Juanenea (Alorrenea).
Azken guda kantxa, “Erremontari”ren seigarren eta azken ekitaldia
"Erremontari" saioaren azken ekitaldia maiatzaren 11n hasiko da. Bost bikote arituko dira lehian: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga eta Goikoetxea-Juanenea. Final handia ekainaren 29an izango da.
“Erremontari”, txapeldunen txapelketa, aurkeztu dute
Erremontearen etorkizuna airean dagoela abiatuko da 2026ko Erremontari txapelketa maiatzaren 11an, seigarren edizioa ez dela azkena izango itxaropentsu. Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lehiatuko dira. Finala ekainaren 29an jokatuko da.
"Erremontari" lehiaren seigarren edizioa maiatzaren 11n abiatuko da, bost bikote txapel preziatuaren bila direla
Irribarrea kendu ezinik jarraitzen dute Aldabe eta Barrenetxea ''Erremontari''ko txapeldunek
Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak "Erremontari" saioko txapelak jantzi zituzten, Urrizari eta Larrañagari irabazita. Oraindik ere irribarrea nabari zaie aurpegian.