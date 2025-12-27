ERREMONTEA

Larrañagak eta Ezkurrak jokatuko dute erremonteko finala, Aldabe-Azpiroz bikoteari nagusitasunez irabazita

Iban Larrañaga eta Josetxo Ezkurra, erremonteko finalerdian, finalerako sailkatu direnean.
EITB

Iban Larrañagak eta Josetxo Ezkurrak jokatuko dute erremonteko Binakako Txapelketako final handia, Imanol Ansa eta Aritz Zubiriren aurka, finalurrekoan Kemen Aldabe eta Xabi Azpiroz bi setetan menderatu eta gero.

Erremontea Pilota

