Campeonato del Mundo
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Partidos de la Euskal Selekzioa en el Campeonato del Mundo de pelota de 2026

El Mundial se va a disputar entre el 15 y el 24 de octubre, en Argentina y Uruguay.
Eñaut Lizeaga (Euskal Selekzioa)

El Mundial tendrá lugar entre el 15 y el 24 de octubre. En la imagen, Eñaut Lizeaga. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: 2026ko Munduko pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
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El Campeonato del Mundo de pelota de 2026, la vigésima edición del Mundial de pelota vasca, se va a disputar en Argentina y Uruguay entre el 15 y el 24 de octubre

PARTIDOS DE LA EUSKAL SELEKZIOA EN EL MUNDIAL DE PELOTA

15 DE OCTUBRE

  • 19:00: Euskadi vs. España, paleta de goma femenina
  • 21:00: México vs. Euskadi, paleta de goma masculina
  • 22:00: Francia vs. Euskadi, frontball masculino

16 DE OCTUBRE

  • 19:00: Euskadi vs. Francia, pelota a mano individual
  • 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta femenina
  • 22:00: Euskadi vs. España, cesta punta masculina
  • 22:00: Euskadi vs. México, pelota a mano, parejas
  • 22:00: Euskadi vs. Cuba, frontball femenino
  • 00:00: Chile vs. Euskadi, pala corta

17 DE OCTUBRE

  • 19:00: Euskadi vs. México, frontball masculino
  • 20:00: Euskadi vs. México, cesta punta femenina
  • 20:00: Euskadi vs. México, cesta punta individual femenina
  • 21:00: Euskadi vs. Estados Unidos, cesta punta masculina
  • 21:00: Euskadi vs. México, cesta punta individual masculina
  • 22:00: Euskadi vs. Francia, paleta de goma masculina
  • 00:00: Euskadi vs. Argentina, pelota adaptada 

18 DE OCTUBRE

  • 19:00: Chile vs. Euskadi, frontball femenino
  • 19:00: España vs. Euskadi, cesta punta femenina
  • 19:00: México vs. Euskadi, pelota a mano individual
  • 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta masculina
  • 22:00: Francia vs. Euskadi, pelota a mano parejas
  • 00:00: Euskadi vs. España, pala corta
Elaia eta Maia (Euskal Selekzioa)

19 DE OCTUBRE

  • 19:00: Euskadi vs. Bolivia, frontball masculino
  • 19:00: Euskadi vs. Argentina, paleta de goma femenina
  • 20:00: Francia vs. Euskadi, cesta punta individual femenina
  • 21:00: España vs. Euskadi, cesta punta individual masculina
  • 22:00: Perú vs Euskadi, paleta de goma masculina
  • 00:00: Euskadi vs. Portugal, pelota adaptada
  • 01:00: España vs. Euskadi, paleta de cuero

20 DE OCTUBRE

  • 19:00: España vs. Euskadi, frontball femenino
  • 19:00: Euskadi vs. España, pelota a mano individual
  • 19:00: Cesta punta, partido por el tercer puesto
  • 21:00: España vs. Euskadi, pelota a mano parejas
  • 21:00: Cesta punta femenina, final
  • 22:00: Cesta punta masculina, final

21 DE OCTUBRE

  • 19:00: España vs. Euskadi, cesta punta individual femenina
  • 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta individual masculina
  • 21:00: Frontball femenino, semifinales
  • 23:00: Paleta de goma masculina, semifinales
  • 23:00: Francia vs. Euskadi, pelota adaptada
  • 23:00: Frontball masculino, semifinales
  • 01:00: Paleta de goma femenina, semifinales
  • 01:00: Argentina-Euskadi, paleta de cuero

22 DE OCTUBRE

  • 19:00 Pala corta, semifinales
  • 21:00: Paleta de cuero, semifinales

23 DE OCTUBRE

  • 15:00: Pelota a mano individual y parejas, partidos por el tercer puesto
  • 17:00: Paleta de goma y cesta punta individual, partidos por el tercer puesto
  • 19:00: Pelota a mano individual, final
  • 20:00: Pelota a mano parejas, final
  • 21:00: Cesta punta individual femenina, final
  • 22:00: Cesta punta individua masculina, final
  • 22:00: Paleta de goma masculina, final
  • 23:00: Paleta de goma femenina, final

24 DE OCTUBRE

  • 14:00: Frontball, partidos por el tercer puesto
  • 15:00: Pelota adaptada, pala, paleta de cuero, partidos por el tercer puesto
  • 16:00: Frontball, finales
  • 19:00: Pelota adaptada, final
  • 20:00: Pala corta, final
  • 21:00: Paleta de cuero, final
  • 01:00: Entrega de premios
Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Pala Cesta punta Pelota a mano Euskal Selekzioa Pelota

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