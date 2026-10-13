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Partidos de la Euskal Selekzioa en el Campeonato del Mundo de pelota de 2026
El Mundial se va a disputar entre el 15 y el 24 de octubre, en Argentina y Uruguay.
Euskaraz irakurri: 2026ko Munduko pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
El Campeonato del Mundo de pelota de 2026, la vigésima edición del Mundial de pelota vasca, se va a disputar en Argentina y Uruguay entre el 15 y el 24 de octubre.
PARTIDOS DE LA EUSKAL SELEKZIOA EN EL MUNDIAL DE PELOTA
15 DE OCTUBRE
- 19:00: Euskadi vs. España, paleta de goma femenina
- 21:00: México vs. Euskadi, paleta de goma masculina
- 22:00: Francia vs. Euskadi, frontball masculino
16 DE OCTUBRE
- 19:00: Euskadi vs. Francia, pelota a mano individual
- 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta femenina
- 22:00: Euskadi vs. España, cesta punta masculina
- 22:00: Euskadi vs. México, pelota a mano, parejas
- 22:00: Euskadi vs. Cuba, frontball femenino
- 00:00: Chile vs. Euskadi, pala corta
17 DE OCTUBRE
- 19:00: Euskadi vs. México, frontball masculino
- 20:00: Euskadi vs. México, cesta punta femenina
- 20:00: Euskadi vs. México, cesta punta individual femenina
- 21:00: Euskadi vs. Estados Unidos, cesta punta masculina
- 21:00: Euskadi vs. México, cesta punta individual masculina
- 22:00: Euskadi vs. Francia, paleta de goma masculina
- 00:00: Euskadi vs. Argentina, pelota adaptada
18 DE OCTUBRE
- 19:00: Chile vs. Euskadi, frontball femenino
- 19:00: España vs. Euskadi, cesta punta femenina
- 19:00: México vs. Euskadi, pelota a mano individual
- 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta masculina
- 22:00: Francia vs. Euskadi, pelota a mano parejas
- 00:00: Euskadi vs. España, pala corta
19 DE OCTUBRE
- 19:00: Euskadi vs. Bolivia, frontball masculino
- 19:00: Euskadi vs. Argentina, paleta de goma femenina
- 20:00: Francia vs. Euskadi, cesta punta individual femenina
- 21:00: España vs. Euskadi, cesta punta individual masculina
- 22:00: Perú vs Euskadi, paleta de goma masculina
- 00:00: Euskadi vs. Portugal, pelota adaptada
- 01:00: España vs. Euskadi, paleta de cuero
20 DE OCTUBRE
- 19:00: España vs. Euskadi, frontball femenino
- 19:00: Euskadi vs. España, pelota a mano individual
- 19:00: Cesta punta, partido por el tercer puesto
- 21:00: España vs. Euskadi, pelota a mano parejas
- 21:00: Cesta punta femenina, final
- 22:00: Cesta punta masculina, final
21 DE OCTUBRE
- 19:00: España vs. Euskadi, cesta punta individual femenina
- 21:00: Euskadi vs. Francia, cesta punta individual masculina
- 21:00: Frontball femenino, semifinales
- 23:00: Paleta de goma masculina, semifinales
- 23:00: Francia vs. Euskadi, pelota adaptada
- 23:00: Frontball masculino, semifinales
- 01:00: Paleta de goma femenina, semifinales
- 01:00: Argentina-Euskadi, paleta de cuero
22 DE OCTUBRE
- 19:00 Pala corta, semifinales
- 21:00: Paleta de cuero, semifinales
23 DE OCTUBRE
- 15:00: Pelota a mano individual y parejas, partidos por el tercer puesto
- 17:00: Paleta de goma y cesta punta individual, partidos por el tercer puesto
- 19:00: Pelota a mano individual, final
- 20:00: Pelota a mano parejas, final
- 21:00: Cesta punta individual femenina, final
- 22:00: Cesta punta individua masculina, final
- 22:00: Paleta de goma masculina, final
- 23:00: Paleta de goma femenina, final
24 DE OCTUBRE
- 14:00: Frontball, partidos por el tercer puesto
- 15:00: Pelota adaptada, pala, paleta de cuero, partidos por el tercer puesto
- 16:00: Frontball, finales
- 19:00: Pelota adaptada, final
- 20:00: Pala corta, final
- 21:00: Paleta de cuero, final
- 01:00: Entrega de premios
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