Euskal Herritik Mundura Ampo Txapelketaren finalak jokatuko dituzte asteburuan
Larunbatean, palako finalak jokatuko dituzte, Sopelan; igandean, eskuz banakakoak, Zumarragan; eta Burgun, zesta-puntakoak.
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2026ko “Erremontari” saioko txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak zortzi jardunaldi izango ditu guztira: ligaxkako bost, play-offeko bat, finalerdiko bat, eta ekainaren 29an jokatuko duten finala. Partidak astelehenero izango dira ikusgai ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
“Erremontari” txapelketaren 4. jardunaldiko hiru tanto onenak
Aritz Juaneneak, Endika Barrenetxeak eta Beñat Segurolak egin dituzte “Erremontari” txapelketako laugarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian
Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
Endika Barrenetxea: “Gustoko pilotak aurkitu ditugu; ia denean asmatu dugu gaur”
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak bi setetan irabazi die Segurola-Larrañagari. Partidaren hasieran Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari eta Endikaren ustez partida baldintzatu du horrek.
Segurolak pilotakada jaso du masailean
Aldabe-Barrenetxea IV vs Segurola-Larrañaga partidako laugarren tantoa jokoan zela, Larrañagak pilotakada eman dio Segurolari masailean. Kolpeak zauritxo txiki bat egin dio aurrelariari, baina aldagelatik atera ostean jokatzen jarraitu du.
Ezkurra II: “Bagenekien tantoa aurreko koadroetan zegoela eta ez zegoela asko arriskatu beharrik”
Josetxo Ezkurra eta Xabier Azpiroz bi setetan gailendu dira Paulo Aiestaran eta Aritz Juaneneari. Lehenengoan 6-15 eta bigarrenean 8-15 amaitu dute, Azpirozek atera eta Aiestaran VII.ak huts eginda.
Aitor Arangurenek urtebetez luzatu du kontratua Baikorekin, 2027ra arte
Aginagako atzelaria urtebete gehiago ariko da Baiko Pilotarekin, eta txapelketa nagusiak amaitu berritan, atsedena hartuko du, udako torneoetarako itzultzeko.
Dario Gomezek arantzaz beteriko ibilbidea izan du txapelaren loria lortu arte
Aurrelari errioxarrak 2015eko ekainaren 14an egin zuen debuta profesionaletan, Asperen eskutik, Logroñoko Adarraga pilotalekuan. Buruz buruko txapeldunaren ibilbide profesionala zailtasunez beteta egon da, arritmia arazoak izan zituen eta urte luzez arazo ugari eskuekin.
Dario Gomez: “Gorriz jantzita pasako dut urte osoa, ametsik onenetan ere ez nuen halakorik aurreikusten”
Dario Gomezek, egungo Buruz Buruko txapeldunak, elkarrizketa bat eskaini du Ezkaraiko plazatik. Errioxarrak, garaipenarekin pozik, "txapelketa amestutakoa baino askoz hobea" izan dela eta "aurretik datorren guztian pentsatzen" ari dela esan digu. (Bideoa gazteleraz)