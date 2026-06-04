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Euskal Herritik Mundura Ampo Txapelketaren finalak jokatuko dituzte asteburuan

Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza
18:00 - 20:00

Finalen aurkezpena. Irudia: EEPF

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, palako finalak jokatuko dituzte, Sopelan; igandean, eskuz banakakoak, Zumarragan; eta Burgun, zesta-puntakoak.

Pilota

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
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