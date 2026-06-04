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El fin de semana se disputan las finales del Torneo Euskal Herritik Mundura Ampo

Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza
18:00 - 20:00

Presentación de las finales de Ampo. Imagen: EEPF

Euskaraz irakurri: Ampo Txapelketaren finalak jokatuko dituzte asteburuan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El sábado se disputarán las finales de pala, en Sopelana; el domingo, las de mano individual, en Zumarraga; y en Elburgo, las de cesta punta.

Pelota

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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