El fin de semana se disputan las finales del Torneo Euskal Herritik Mundura Ampo
El sábado se disputarán las finales de pala, en Sopelana; el domingo, las de mano individual, en Zumarraga; y en Elburgo, las de cesta punta.
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Clasificaciones, resultados y calendario de “Erremontari” de 2026
El campeonato constará de un total de ocho jornadas: cinco de liguilla, una de playoff, una para la semifinal y otra para la final, que se disputará el 29 de junio. Los partidos se emitirán todos los lunes, en ETB1 y kirolakeitb.eus.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada del torneo “Erremontari”
Aritz Juanenea, Endika Barrenetxea y Beñat Segurola son los protagonistas de los mejores tantos de la cuarta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!
Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada
En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.
Endika Barrenetxea: “Hemos encontrado pelotas de nuestro gusto; hemos acertado en casi todo hoy”
La pareja formada por Aldabe y Barrenetxea IV se ha impuesto en dos sets a Segurola-Larrañaga. Al comienzo del partido Larrañaga le ha dado un pelotazo a Segurola y Endika cree que eso ha condicionado el partido.
Segurola recibe un pelotazo directo de Larrañaga
En el cuarto tanto del partido entre Aldabe-Barrenetxea IV vs. Segurola-Larrañaga, Larrañaga le ha propinado un pelotazo en la mejilla a Segurola. El golpe le ha causado una pequeña herida al delantero, que ha seguido jugando tras salir del vestuario.
Ezkurra II: “Sabíamos que el tanto estaba en los cuadros delanteros y que no había que arriesgarse mucho”
Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz se han impuesto en dos sets a Paulo Aiestaran y Aritz Juanenea. En el primero han firmado un 6-15 y el segundo ha terminado con un 8-15, Azpiroz ha sacado y Aiestaran VII ha fallado al responder.
Aitor Aranguren extiende su contrato con Baiko un año más, hasta 2027
El zaguero de Aginaga ha firmado un año más antes de tomarse unos días de descanso para volver después en los torneos de verano.
El camino hacia la gloria de Darío Gómez, una larga trayectoria con muchas espinas
El delantero riojano debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, de la mano de Aspe, en el Adarraga de Logroño. El camino del campeón manomanista ha estado plagado de dificultades, ya que tuvo problemas de arritmia y durante largos años vivió un auténtico calvario con sus manos.
Darío Gómez: “Voy a tirar todo el año vestido de rojo, ni en mis mejores sueños estaba previsto”
Darío Gómez, vigente campeón del Campeonato Manomanista, ha concedido una entrevista desde la plaza de Ezcaray. El riojano, contento con la victoria, nos ha contado que “el torneo ha sido mucho mejor de lo soñado” y que ya está “pensando en todo lo que viene por delante”.