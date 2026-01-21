TASen erabakia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Juan Carlos Soto, Federazioaren abokatua: "Esan dietena da beste bide batzuetatik joan behar zutela"

Juan Carlos Soto, Euskal Pilota Federazioko abokatua
18:00 - 20:00
Juan Carlos Soto, gaur goizeko prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Soto Euskadiko Pilota Federazioaren abokatuak prentsaurrekoan azaldu ditu Kirola Arbitratzeko Auzitegiaren (KAA) erabakiaren xehetasun juridikoak. 

Joxe Mari Mitxelena, TASen erabakiaz: "Pozik gaude, eta orain errespetua eskatzen dugu"
Nork joka dezake Pilotako Euskal Selekzioarekin?
Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X