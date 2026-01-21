Decisión del TAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Juan Carlos Soto, abogado de la Federación: "Lo que les han dicho es que tendrían que haber ido por otras vías ordinarias"

Juan Carlos Soto, Euskal Pilota Federazioko abokatua
18:00 - 20:00
Juan Carlos Soto, en la rueda de prensa de esta mañana
Euskaraz irakurri: Juan Carlos Soto, Federazioko abokatua: "Esan dietena da beste bide arrunt batzuetatik joan beharko zutela"
author image

EITB

Última actualización

El abogado de la Federación Vasca de Pelota, Juan Carlos Soto, ha expuesto en rueda de prensa los detalles jurídicos  de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). 

Joxe Mari Mitxelena, sobre la decisión del TAS: "Estamos contentos, y ahora pedimos respeto"
¿Quién puede jugar con la Euskal Selekzioa de Pelota?
Pelota a mano Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X