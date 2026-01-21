Prentsaurrekoa
Joxe Mari Mitxelena, KAAren erabakiaz: "Pozik gaude, eta orain errespetua eskatzen dugu"

Joxe Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko presidentea
18:00 - 20:00

Joxe Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioaren presidentea

EITB

Azken eguneratzea

Joxe Mari Mitxelena Euskadiko Pilota Federazioaren presidenteak prentsaurrekoa eman du, KAAk Espainiako Federazioak pilotako euskal selekzioaren ofizialtasunaren aurka jarritako helegitea ebazteari uko egin ostean. "Pozik" daudela azpimarratu du, eta aurrerantzean "errespetua" eskatu du. 

Kirola Arbitratzeko Auzitegiak adierazi du ezin duela Espainiako Federazioak pilotako euskal selekzioaren ofizialtasunaren gaineko helegiteari buruz ezer ebatzi
Euskal Selekzioa Pilota

