Joxe Mari Mitxelena, sobre la decisión del TAS: "Estamos contentos, y ahora pedimos respeto"

Joxe Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko presidentea
18:00 - 20:00
Joxe Mari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota
Euskaraz irakurri: Joxe Mari Mitxelena, TASen erabakiaz: "Pozik gaude, eta orain errespetua eskatzen dugu"
author image

EITB

Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Pelota, Joxe Mari Mitxelena, ha comparecido en rueda de prensa después de que el TAS se negara a resolver el recurso de la Federación Española contra la oficialidad de la selección vasca de pelota.

El Tribunal Arbitral del Deporte rechaza que la Federación Española pueda resolver sobre el recurso sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
Euskal Selekzioa Pelota

