Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación de Euskadi de pelota: “Espero y deseo que esta historia termine aquí”
“España se ha quedado sola”, ha destacado el presidente de la Federación de Euskadi, después de que el TAS se haya declarado no competente para decidir sobre el recurso de la Federación Española ante el acuerdo que avala la oficialidad de la selección vasca.
El TAS rechaza tener jurisdicción para resolver el recurso de la Federación Española sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
Según el laudo hecho público por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), no se ve habilitado para resolver “una impugnación de un acuerdo asambleario”.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal y Eñaut Urreisti.
Johan Sorozabal: “No sé si la pelota estaba dentro o fuera; el juez ha pitado dentro y él tiene la razón”
Johan y Gorka Sorozabal han conseguido la victoria ante Urreisti y Lopez. Tras la polémica del último tanto, Johan ha dicho que no sabe si la pelota estaba fuera o dentro, en cambio Gorka cree que estaba fuera. Aún así, los hermanos se alegran de haber ganado.
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Johan y Gorka han ganado en tres sets a Urreist y López (15-11, 11-15 y 4-5). El último tanto ha sido polémico, con un 4-4, ya que no han sabido si dos paredes lanzadas por Johan eran de Bale o no.
Aspe, 48 txapelas en 28 años
Fernando Vidarte, administrador único de Aspe, ha vendido la mayoría de sus acciones a Bainet. Por lo tanto, Aspe ha quedado en manos de Bainet. Hemos analizado los logros de la empresa Aspe, desde su creación en 1998.
Pelota Pro Liga adelanta que trabaja "en un formato de competición por equipos"
La anterior LEP.M, en un comunicado, traslada “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.
Bainet se hace con el control de ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
El ya exadministrador único de la promotora eibarresa se ha despedido este lunes, en una rueda de prensa; Vidarte ha asegurado que ASPE “va a seguir igual, será una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y ha admitido que no ha hablado con los pelotaris.
Fernando Vidarte: "El espíritu de ASPE se mantiene"
Fernando Vidarte ha explicado en rueda de prensa su decisión de dejar ASPE. Además de contar los motivos, también ha expresado cómo ve el futuro de la empresa.
Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)
En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.