Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación de Euskadi de pelota: “Espero y deseo que esta historia termine aquí”

Joxemari Mitxelena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Josemari Mitxelena Euskadiko pilota Federazioko presidentea: “Espero dut amesgaiztoa, behingoz, hemen bukatzea”
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

“España se ha quedado sola”, ha destacado el presidente de la Federación de Euskadi, después de que el TAS se haya declarado no competente para decidir sobre el recurso de la Federación Española ante el acuerdo que avala la oficialidad de la selección vasca. 

El TAS rechaza tener jurisdicción para resolver el recurso de la Federación Española sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
Euskal Selekzioa Pelota

