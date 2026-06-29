Mendi Lasterketak
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Nerea Amilibia eta Andoni Uzkiano nagusi, Txirrita Mendi lasterketaren 4. ekitaldian

Iragarkia
Txirrita Mendi-Lasterketa
18:00 - 20:00
Txirrita mendi-lasterketaren podiumeko irudia. EITB Media
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Joan den ekainaren 21ean jokatu zen Altzan Txirrita Mendi lasterketaren 4. ekitaldia, altzatarrek Txirrita bertsolariari egiten dioten omenaldia. Andoni Uzkiano altzatarra etxean nagusitu zen gizonezkoen mailan; emakumezkoetan, berriz, Nerea Amilibia Aiako mendi korrikalari beteranoa izan zen nagusi. 

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