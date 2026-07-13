Euskal Herriko Txapelketa
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Sandra Sevillanok eta Jokin Garciak irabazi dute 2026ko Tolosaldea Ultra Trail Erronka

Iragarkia
Tolosaldea Ultra Trail
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lasterketa uztailaren 4an jokatu zuten, eta 82 kilometroko ibilbidea izan zuen. Beste behin, David Delgadoren omenez egin zuten proba. 

Mendi kirolak Mendi-lasterketak

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