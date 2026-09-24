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Gorbea se une a proteger y ordenar el entorno con una estación de trail
Euskaraz irakurri: Gorbeia Trailgunea, ingurua babesteko eta ordenatzeko proiektua
Gorbea también se suma al proyecto EH Trailguneak creado por Mendi Club. Aunque la carrera de montaña Gorbeia Suzien une a mucha gente, son varios los que corren por estas zonas durante el año. La estación de trail de Gorbea nace con el objetivo de proteger y ordenar la zona.
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