CARRERAS DE MONTAÑA
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Gorbea se une a proteger y ordenar el entorno con una estación de trail

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Gorbeia Trailgunea
18:00 - 20:00
Mapa del Trailgune Gorbeia.
Euskaraz irakurri: Gorbeia Trailgunea, ingurua babesteko eta ordenatzeko proiektua
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Última actualización

Gorbea también se suma al proyecto EH Trailguneak creado por Mendi Club. Aunque la carrera de montaña Gorbeia Suzien une a mucha gente, son varios los que corren por estas zonas durante el año. La estación de trail de Gorbea nace con el objetivo de proteger y ordenar la zona.

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