Ardibidepikua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Leti Bullidok eta Aitor Ugartek eskuratu dute garaipena 2026ko Ardibidepikua Kilometro Bertikalean

Iragarkia
Ardibidepikua lasterketa
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Izaban jokatutako proban, gainera, Euskal Herriko Txapelketa izan da jokoan, ekainaren 13an; horretan, Aitor Ugarte aramaioarra eta Garazi Abasolo aretxabaletarra gailendu dira.

Mendi kirolak Mendi-lasterketak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X