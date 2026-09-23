Gorbeia Suzien
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Aitor Ajuria busca repetir en la Gorbeia Suzien el triunfo que obtuvo en 2025

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Aitor Ajuria Mendi Korrikalaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Ajuriak 2025ean lortutako garaipena berretsi nahi du aurtengo Gorbeia Suzienen
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Última actualización

Hemos estado con el corredor de montaña, para analizar la prueba que se disputa este sábado. Tal y como nos ha dicho, ha seguido la misma preparación de hace un año, y llega a la carrera tan bien como entonces, o incluso mejor. 

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